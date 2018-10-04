Стало известно, где в Ленобласти появится новый мусорный полигон

В Кингисеппском районе один полигон закроют, а другой откроют

В Кингисеппском районе Ленобласти в 2019 году на месте бывшего полигона ТБО разобьют газон и высадят деревья. Вместе с тем на территории в 56 га разобьют новый объект, сообщает пресс-служба 47 региона. Вновь создаваемый полигон будет оснащен мусоросортировочным комплексом компании Hussen, который позволит получать из отходов вторичное сырье и топливо; активной станцией дегазации для защиты атмосферы; современным комплексом биокомпостирования.

«Сортировка мусора для переработки и вторичного использования и компостирование позволит в разы уменьшить объёмы отходов, подлежащих захоронению», — уверены в правительстве Ленобласти.