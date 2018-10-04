Москвичи решили повременить со строительством «Океанариума» в Купчино

Инвестор «Океанариума» готов встретиться с противниками строительства объекта, но пока собирает бумаги

Инвестор строительства ТРК с океанариумом в Купчино в парке Интернационалистов компания «Оптима» может сдвинуть сроки начала возведения объекта из-за крупных проектов в столице РФ. Соответствующий ответ теперь экс-губернатора Георгия Полтавченко на запрос парламентария Оксаны Дмитриевой разместили противники комплекса в социальной сети «В Контакте», — сообщает сайт 78.ru.

«В настоящее время инвестор параллельно реализует несколько масштабных инвестиционных проектов в Москве в сфере жилой, гостиничной и офисной инфраструктуры, а также ведёт строительство Щелковского автовокзала, в связи с чем к выполнению работ с учётом срока реализации проекта застройщик в праве приступить в 2019 году», — приводят в сети слова бывшего градоначальника.

В документе отмечается, что инвестор готов встретиться с противниками строительства объекта, но пока собирает бумаги

В возведении океанариума была заинтересована компания «Оптима», структура московского ЗАО «Киевская площадь». Инвестор хотел вложить в строительство объекта 15 млрд рублей. Проект был признан стратегическим. Приступить к строительству океанариума обещали в последний раз в конце 2017 года. На возведение объекта требовалось 5 лет.

О том, какие еще проекты могут быть заморожены в Петербурге из-за отставки Георгия Полтавченко, можно узнать из нашего материала.