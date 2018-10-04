Верховный суд РФ встал на сторону застройщика ЖК One Trinity Place в споре с ЗакСом

Еще одно пятно под застройку на Петроградской стороне перестало быть сквером

Верховный суд РФ встал на сторону Горсуда Петербурга по спору застройщика ЖК One Trinity Place ООО «Цветение сливы» с ЗакСом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Напомним, корректировки в городской закон о ЗНОП, возвращающие пятно в список зеленых насаждений, народные избранники приняли в начале года. Депутаты хотели полностью «закрыть» Петроградскую сторону для застройщиков. Свой жилой комплекс ООО «Цветение сливы» возводит на набережной Адмирала Лазарева, 22. После чего застройщик оспорил документ в Горсуде. Там же компании «Балтийская коммерция» удалось вычеркнуть из текста закона свой проект в квартале между ул.Корпусной, ул.Средней Колтовской, ул.Малой Зелениной, ул.Петергофской. Компания намеревалась построить здесь жилье. В итоге участок исключен из закона о зеленых насаждениях с момента вступления решения суда в силу.

Компания «Статус Эр» оспорила включение в закон о зеленых насаждениях участка на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц. Речь идет о проекте «Кингдом» от «Аквилон-Инвест». К этому проекту у Макарова была личная неприязнь, о стройке спикер отзывался как об очевидной «уплотнительной застройке». И это при том, что ранее на участке не было сквера, а была стихийная стоянка.