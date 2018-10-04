Профессионалы строительного комплекса обсудили проблемы и перспективы развития отрасли

В Петербурге эксперты назвали болевые точки в развитии строительной отрасли

IX Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство» прошла в Петербурге 28 сентября 2018 года. На мероприятии собрались более 800 участников из 42-х регионов РФ.

Представители крупного, среднего и малого строительного бизнеса, первые лица профильных федеральных и региональных органов государственной власти, национальных объединений, общественных и саморегулируемых организаций строительного комплекса, профессорско-преподавательский состав и учащиеся высших учебных заведений встретились на ежегодном деловом мероприятии, чтобы из первых уст услышать о нововведениях в строительной сфере, обсудить ситуацию в отрасли, внести свои предложения по решению существующих проблем.

Пленарное заседание, модератором которого выступила телеведущая Ирина Россиус, было насыщенным по содержанию и составу участников.

Открыли мероприятие приветственные слова официальных лиц: приветствие полномочного представителя Президента РФ в СЗФО зачитал его помощник Евгений Карпичев, по поручению председателя Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Бориса Грызлова к участникам обратился член Бюро Высшего совета партии Юрий Шувалов.

Депутат Госдумы РФ, член Комитета Госдумы РФ по энергетике Владимир Катенёв в своем выступлении отметил основные факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций. Это недостаточный спрос, высокий уровень налогов, высокая стоимость материалов, недобросовестная конкуренция внутри отрасли, недостаток финансирования – высокий процент кредита и потеря доступа к импортному рынку строительных материалов и строительной техники в связи с экономическими санкциями.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал о планах Минстроя по исполнению «майских» указов Президента России – реализации национального проекта «Жилье и городская среда», включающего федеральные проекты «Жилье», «Ипотека», «Городская среда» и «Устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда».

«Самое основное, что сегодня нужно – это правильный подход к формированию земельных участков, финансирование строительства социальной, транспортной и, в первую очередь, инженерной инфраструктуры, магистральных сетей, снижение ставки по ипотеке, доступность проектного финансирования для застройщиков и, наверное, самое главное – это понятные правила игры, которые каждый год не будут меняться в части законодательства», – подчеркнул заместитель министра, отметив также в качестве необходимого условия модернизацию строительной отрасли. По мнению Никиты Стасишина, необходимо стимулировать создание новых производств, а также модернизировать существующие.

«Нельзя просто гнаться за объемами строительства. Нужно создавать новое качество, строить по новым стандартам и осваивать территории в соответствии с теми изменениями, которые уже сегодня идут в своды правил, СНИПы, ГОСТы, которые позволят создавать комфортную, качественную среду и новый качественный продукт, интересный покупателям», — подчеркнул он.

Говоря о 214-ФЗ, Никита Стасишин отметил, что Минстрой России на протяжении последних трех лет системно ужесточал требования к расходованию средств граждан, вводил ограничения и усиливал контроль над застройщиками. Так, с 1 сентября текущего года у всех застройщиков, привлекающих средства граждан, должны быть открыты спецсчета в банках. Это, по мнению министерства, позволит уйти от принципа «пирамиды»: средства дольщиков будут идти на конкретный объект. «По состоянию на сегодня, не все застройщики открыли спецсчета, и мы очень жестко спрашиваем с наших коллег в субъектах. Уже начались приостановки регистрации ДДУ в ряде регионов в связи с тем, что компании не открыли специальные счета», – предупредил заместитель министра строительства.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин акцентировал внимание на том, что в 47-ом регионе по 39-ти жилым комплексам приостановлена регистрация ДДУ на основании нарушения застройщиками сроков передачи квартир дольщикам на срок более полугода, что обусловлено новым законом. При этом, по мнению Михаила Москвина, данная норма требует дополнительных критериев, помимо 100-процентного согласия дольщиков на перенос сроков, поскольку существует запрет на возобновление объектов, в том числе, сторонними инвесторами. «Есть случаи, когда просрочки возникают по вине ресурсоснабжающих организаций, но объект стоит, привлекать деньги нельзя, а инвестора – невозможно», – констатировал Михаил Москвин, предложив внести соответствующие поправки в законодательство. Заместитель министра строительства Никита Стасишин поддержал инициативу, отметив, что поправки в 214-ФЗ будут приниматься в осеннюю сессию, и данные предложения будут также рассмотрены.

По словам заместителя председателя Комитета по строительству Петербурга Евгения Барановского, в Северной столице сильных колебаний рынка нет. Строительный комплекс в прошлом году показал хорошие результаты, введено рекордное количество жилья – более 3,5 млн квадратных метров. «На сегодняшний день в стройке у нас выдано разрешений на строительство более 22 млн квадратных метров. Мы планируем вводить жилье с постоянным увеличением до 4-х с лишним миллионов квадратных метров к 2024 году, – отметил Евгений Барановский, – Мы сделали достаточно серьезный задел на будущее». По его словам, сегодня в Петербурге строится более 460 объектов. Львиная доля застройщиков, у которых приостановлена регистрация ДДУ, относится к проблемным объектам, которых в городе осталось 33.

Проблему регионального развития поднял в своем выступлении член Экспертного Совета партии «Единая Россия», вице-президент СПб ТПП, член Совета НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ Антон Мороз

«Основная проблема оттока населения – отсутствие четкого территориального планирования. Для достижения равномерного расселения граждан по территории России должна быть создана четкая, экономически обоснованная карта каждого региона. У каждого субъекта должна быть визитка, которая описывает его возможности», — отметил он.

Антон Мороз предложил привлекать потенциальных инвесторов и бизнес-сообщество к разработке или корректировке документов территориального планирования, ведь именно они в дальнейшем будут их реализовывать – строить предприятия, жилье, обеспечивающую инфраструктуру. «Важно, чтобы бизнес был заинтересован в работе на территориях малых городов и сел. Это приведет к равномерному распределению человеческих, природных и промышленных ресурсов», – подчеркнул он.

В дискуссии также приняли участие депутат Госдумы РФ член Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов, директор правового Департамента Министерства строительства и ЖКХ РФ Олег Сперанский, и.о. министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрея Крикуненко, координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров, исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин, вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ, координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр Гримитлин, советник / помощник председателя Совета Федерации РФ Виктор Конопацкий, председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб.

В рамках обсуждения вопросов формирования комфортной городской среды с презентацией выступил исполнительный директор Федерации школьного спорта России Олег Гадючкин, который рассказал о примерах лучших практик реализованных проектов спортивных площадок в 2017 году и формировании проектов повторного применения в данной сфере.

В завершение пленарного заседания состоялась презентация проекта Nord Stream 2. Об особенностях реализации уникального проекта рассказал технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков.

После пленарного заседания состоялись тематические секции по темам: «Практика ведения кадастровой деятельности в условиях изменения законодательства», «Региональное развитие Российской Федерации: подходы экономического, стратегического и территориального планирования. Деурбанизация территорий», «Долевое строительство и проектное финансирование», «Формирование комфортной городской среды и «зеленое» строительство», «Перспективы и стратегические инициативы развития энергетического комплекса России: Энергоэффективность. Экология. Инновации. Технологический прорыв», «Кадровое обеспечение на всех уровнях строительной отрасли», «Механизмы страхования ответственности членов СРО. Новые правила», «Проблемы ценообразования в инженерных изысканиях», «Третейское разбирательство в градостроительной деятельности: перспективы развития правового регулирования, преимущества. Арбитрабельность споров по контрактам, заключенным в конкурентных процедурах».

Кроме того, в рамках конференции состоялся B2B workshop выставки «Строим дом» для профессионалов строительного рынка.

Конференция прошла при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства труда и социального развития РФ, УФАС, Правительства Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Иркутской, Псковской, Мурманской, Вологодской областей, Республики Карелия, Республики Коми и Республики Хакасия и других субъектов РФ, а также НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ, НОЗА, НАМИКС, Российского Союза строителей.

Организатором выступила Ассоциация СРО «Балтийский строительный комплекс», генеральным деловым партнером – Общественный совет по развитию саморегулирования, генеральным спонсором – «Британский страховой дом», деловыми партнерами – Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» и ГК «СносСтройИнвест».