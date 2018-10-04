Штрафы за неоплату парковки в Петербурге снова споткнулись о КоАП

Центр управления парковками не может выставлять штрафы — для получения персональных данных от МВД, центр должен прислать эти же самые сведения

Недолго петербургская казна радовалась грядущей пополняемости за счет штрафов за неуплату парковочных сессий: напомним, пакет изменений в статью 17 Федерального закона «О полиции» был одобрен Госдумой РФ 24 июля 2018 года и отправлен в Совет Федерации. Помимо прочего, изменения коснулись порядка предоставления информации при производстве по делам об административных правонарушениях. То есть информационного обмена между полицией и властями разных уровней по вопросу выставления штрафов за нарушение правил пользования платными парковками. С 2015 года МВД отказывалось предоставлять Смольному персональные данные владельцев транспортных средств, в противном случае полицейские просто нарушали бы федеральную норму. Смольный копил выписанные штрафы, но кому их посылать — было непонятно.

Ожидалось, что первые штрафы полетят автовладельцам уже в ноябре-декабре 2018 года (учитывая срок давности привлечения к ответственности в 2 месяца). Однако «Центр управления парковками» столкнулся с неожиданным. Как говорят в ведомстве, МВД предложило следующий порядок предоставления персональных данных: для их получения

Смольный должен направить в МВД определение об истребовании сведений с приложением документа, составление или вынесение которого считается возбуждением дела об административном правонарушении.

Однако согласно статье 29.10 КоАП, в в данном постановлении об административном правонарушении уже должны содержаться сведения о лице, в отношении которого вынесено дело, то есть персональные данные. То есть, чтобы привлечь лицо к ответственности, Смольный должен сообщить кого привлекает. А этих то сведений у него и нет.

Как говорят в ГЦУП, для привлечения к административной ответственности с использованием предложенного МВД механизма «требуется принятие поправок в КоАП РФ, в соответствии с которым дело об административном правонарушении может считаться возбужденным с момента вынесения определения об истребовании сведений».

Для разработки поправок в закон «О полиции» потребовалось три года. Сколько будут править КоАП — понять в таком русле сложно.

Напомним, пилотная зона платной парковки на 2,9 тыс. машиномест, ограниченная Невским, Лиговским проспектами, набережной реки Фонтанки и Кирочной улицей была торжественно запущена вице-губернатором Игорем Албиным в сентябре 2015 года. Тогда чиновник обещал, что конкретно эта зона будет зарабатывать не менее 450 млн рублей в год, а деньги эти город направит на развитие общественных пространств.

Оборудование пилотной зоны обошлось казне в 300 млн рублей, В бюджете 2017 года на работу подведомственного КРТИ «Центра управления парковками» было заложено 348 млн, в 2018-й – 367 млн рублей.

Добросовестные пользователи платной парковки за 3 года оплатили сессий на 345 млн рублей (143 млн в 2015 году, 106 млн в 2016, 96 млн — за 2017 год).

Смольный сделал несколько попыток разрешить ситуацию: Первую, еще в 2016 году, через службу судебных приставов. Однако тогда КРТИ постигла неудача — во-первых, договорились только с петербургским УФССП, во-вторых, данные передали только на тех собственников автомобилей, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.

В октябре 2017 года КРТИ снова заявил о том, что механизм получения информации на недобросоветных автолюбителей найден, первый штраф обещали выписать 7 ноября. Но и в этот раз полиция ответила городской администрации отказом.