В Петербурге откроют памятный знак Высоцкому

В городе есть памятники птицам, кошкам, дворникам, печальным ангелам, но ни одного -Высоцкому

В воскресенье, 7 октября в Универсетете им. Герцена торжественно откроют памятный знак Владимиру Высоцкому. Он расположится на стене одного из учебных корпусов.

Как говорят в пресс-службе университета, на открытие приглашены общественные деятели, деятели культуры и искусства, преподаватели и студенты. Например, посетит мероприятие Юрий Вебер, напарник по связке и дублер Владимира Высоцкого в фильме «Вертикаль», заслуженный архитектор РФ, Светлана Лепко – альпинистка, дублер в фильме «Вертикаль». Песни Высоцкого споют Сергей Матвеенко, Ирина Пиотровская, Сергей Нотик, Елена Тальковская и др.

Автором бронзового барельефа стал общественный деятель Олег Демичев и Лариса Петрова, петербургский скульптор, член Союза художников России.