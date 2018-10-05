Застройщикам пообещали новые проверки от Госстройнадзора

В рамках традиционного месячника по благоустройству в октябре специалисты Госстройнадзора придут с проверками на стройплощадки Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, сотрудники Госстройнадзора проверят соблюдение правил благоустройства, чистоты и порядка в рамках проверок на территориях строящихся объектов.

«Стройплощадки должны быть оборудованы специализированными постами мойки колес с системой оборотного водоснабжения. Надзорное ведомство проверит их наличие, проверит содержание площадок с прилегающей территорией, ограждений, информационных щитов. По требованию законодательства строительные организации должны предотвратить загрязнение проезжей части и иных объектов благоустройства города», — подчеркнули в пресс-службе