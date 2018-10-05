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05 Октябрь, 2018


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Во Всеволожске новые улицы получат наименования в честь великих композиторов

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в: Новости
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Во Всеволожске вопрос о наименовании новых улиц рассмотрит топонимическая комиссия

Новые улицы в ЖК «Северный вальс» от компании «Петрострой» во Всеволожске назовут в честь легендарных отечественных композиторов. В ближайшее время в жилом комплексе начнет работать топонимическая комиссия.

Как сообщает БН, процедура рассмотрения наименований займет около трех месяцев.

По словам генерального директора компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова, в комплексе улицы назовут в честь таких композиторов, как Штрауса, Чайковского, Шостаковича, Таривердиева и т.д.

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