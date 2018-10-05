В Кронштадте создадут военный парк «Патриот»: всего новых их будет пять в РФ

У Минобороны России прирастет имущества в Кронштадте

На официальном портале правовой информации размещен в пятницу, 5 октября, распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о создании в РФ сети военно-патриотических парков «Патриот». Такие объекты должны появятся в 5 регионах.

Так, в Кронштадте должен быть создан парк Западного военного округа, в Верхней Пышме (Свердловская область) — Центрального военного округа, на острове Русский (Приморский край) — Восточного, в Севастополе — Южного, а в поселке Килдинстрой Мурманской области — парк Северного флота.

В дальнейшем объекты перейдут в собственность Минобороны РФ. Ключевая задача парков, согласно тексту распоряжения, заключается в «воспитание патриотизма и гражданственности, гордости за Российскую Федерацию и ее Вооруженные силы, формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи к прохождению военной службы по контракту и призыву».

Под парк в Кронштадте отведут памятники на Якорной площади, Южную оградительную стенку, помещения форта «Александр I» и форта «Кроншлот».