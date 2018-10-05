жк днепропетровская 37 евротрешка

05 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Суд отправил под стражу финансового директора «ЛенСпецСтроя» Елену Остроух

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Вину топ-менеджер не признает

Сегодня Приморский районный суд постановил арестовать на 2 месяца финансового директора «ЛенСпецСтроя» миллиардера Дмитрия Астафьева. Ей вменяют преступление, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…).

По версии следователей с июля 2013 года по декабрь 2017-го Остроух и Астафьев, будучи учредителями ООО «ЛенСпецСтрой» и ООО «ЛенОблСтрой» сговорились похитить деньги дольщиков «под предлогом строительства многоквартирных жилых домов» в Мурине на землях совхоза «Ручьи» (жилой комплекс «Ленинградская перспектива»).

После привлечения средств от граждан,они не достроили дома, но «действуя из корыстных побуждений, путем обмана» похитили денежные средства, привлеченные на основании указанных договоров, в сумме не менее 482,3 млн рублей.

Елене Остроух уже предъявлено обвинение, но свою вину финансист не признает.

Напомним, еще в августе самому «академику» Дмитрию Астафьеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сегодня прокуратура будет просить о продлении задержании бизнесмена.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X