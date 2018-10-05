Суд отправил под стражу финансового директора «ЛенСпецСтроя» Елену Остроух

Вину топ-менеджер не признает

Сегодня Приморский районный суд постановил арестовать на 2 месяца финансового директора «ЛенСпецСтроя» миллиардера Дмитрия Астафьева. Ей вменяют преступление, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…).

По версии следователей с июля 2013 года по декабрь 2017-го Остроух и Астафьев, будучи учредителями ООО «ЛенСпецСтрой» и ООО «ЛенОблСтрой» сговорились похитить деньги дольщиков «под предлогом строительства многоквартирных жилых домов» в Мурине на землях совхоза «Ручьи» (жилой комплекс «Ленинградская перспектива»).

После привлечения средств от граждан,они не достроили дома, но «действуя из корыстных побуждений, путем обмана» похитили денежные средства, привлеченные на основании указанных договоров, в сумме не менее 482,3 млн рублей.

Елене Остроух уже предъявлено обвинение, но свою вину финансист не признает.

Напомним, еще в августе самому «академику» Дмитрию Астафьеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сегодня прокуратура будет просить о продлении задержании бизнесмена.