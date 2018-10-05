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05 Октябрь, 2018


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Беглов пообещал навести порядок в сфере ЖКХ в Петербурге

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в: Новости
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Новый губернатор Северной столицы намерен плотно взяться за ЖКХ

фото: kremlin

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов заявил, что намерен сосредоточиться на наведении порядка и усилении контроля в сфере ЖКХ.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на прямой эфир телеканала «Россия 24».

«Прежде всего, я, конечно, усилю работу дежурной службы [по реагированию на коммунальные аварии] и усилю контроль за ЖКХ. Жители города платят деньги за обслуживание и содержание своих домов, поэтому они должны получать качественные услуги. [Важно], чтобы их не обманывали, чтобы вовремя производили необходимый ремонт или заменяли коммуникации», — цитирует интернет-газета Александра Беглова.

Ранее, врио градоначальника заявил, что не будет предпринимать резких движений в кадровом вопросе, но попросил «на выход» из Смольного тех подчиненных, «у кого есть грешки».

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