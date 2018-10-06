У станции метро «Московская» прорвало трубу с кипятком

Горячая вода разлилась у одной из станций петербургской подземки

Вечером в пятницу, 5 октября, в Санкт-Петербурге на Московском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам петербуржцев, коммунальная авария произошла у станции метро «Московская», возле дома №195, где расположено отделение «Почты России».

Никакой информации о пострадавших не поступало. На место оперативно прибыла аварийная бригада, которая локализовала протечку. В настоящий момент последствия коммунальной аварии полностью устранены.