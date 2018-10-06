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06 Октябрь, 2018


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У станции метро «Московская» прорвало трубу с кипятком

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в: Новости
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Горячая вода разлилась у одной из станций петербургской подземки

Фото: vk.com/spb_today

Вечером в пятницу, 5 октября, в Санкт-Петербурге на Московском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам петербуржцев, коммунальная авария произошла у станции метро «Московская», возле дома №195, где расположено отделение «Почты России».

Никакой информации о пострадавших не поступало. На место оперативно прибыла аварийная бригада, которая локализовала протечку. В настоящий момент последствия коммунальной аварии полностью устранены.

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