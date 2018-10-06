ДТП заблокировало тоннель на Канонерский остров

«Шкода» и ВАЗ не смогли поделить дорогу на Канонерку

Вечером 5 октября в Петербурге со стороны Канонерского острова произошло ДТП, там столкнулись два легковых автомобиля «Шкода» и «Лада». Об этом рассказали очевидцы.

По словам петербуржцев, виновником аварии оказался водитель отечественного автомобиля, который решил не сбрасывать скоростью на повороте.

Обошлось без пострадавших, машины получили серьезные повреждения. «Все живы. Девушка в «Шкоде» шокирована», — написал один из очевидцев.

В результате аварии дорогу на Канонерский остров прошлось закрывать полностью, в тоннеле образовалась огромная пробка. К настоящему моменту ситуацию разрешилась, автомобили следуют без заторов.