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06 Октябрь, 2018


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ДТП заблокировало тоннель на Канонерский остров

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в: Новости
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«Шкода» и ВАЗ не смогли поделить дорогу на Канонерку

Фото: vk.com/spb_today

Вечером 5 октября в Петербурге со стороны Канонерского острова произошло ДТП, там столкнулись два легковых автомобиля «Шкода» и «Лада». Об этом рассказали очевидцы.

По словам петербуржцев, виновником аварии оказался водитель отечественного автомобиля, который решил не сбрасывать скоростью на повороте.

Обошлось без пострадавших, машины получили серьезные повреждения. «Все живы. Девушка в «Шкоде» шокирована», — написал один из очевидцев.

В результате аварии дорогу на Канонерский остров прошлось закрывать полностью, в тоннеле образовалась огромная пробка. К настоящему моменту ситуацию разрешилась, автомобили следуют без заторов.

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