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06 Октябрь, 2018


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В Петербурге появится первая сеть проката самокатов

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в: Новости
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Стойки аренды самокатов начали устанавливать в Северной столице

Фото: википедия

В Санкт-Петербурге началась установка стоек для первой в городе аренды самокатов. Проект обещает охватить всю территорию города на Неве, пишет «78».

До конца текущей недели точки для аренды самокатов появятся в центре города, к примеру, у станции метро «Гостиный двор». По данным организаторов Samocat Sharing в Петербурге может появится до 4 тысяч подобных пунктов.

Сперва в прокате будут доступны механические самокаты, стоимость аренды которых составит 90 рублей за час или 500 за весь день.

Позже петербуржцам и гостях города предложат электросамокаты по более высокой цене.

В 2019 году планируется организовать не менее 200 точек аренды самокатов.

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