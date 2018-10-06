В ТРЦ «Галерея» на парковке обнаружили гранату

Граната лежала в салоне «Газели» на парковке «Галереи», ее нашел охранник

В пятницу, 5 октября, в Санкт-Петербурге был задержан москвич, у которого в автомобиле нашли учебную гранату. «Газель» жителя столицы была припаркована в торгово-развлекательном центре «Галерея» в центре города, пишет «78».

Предмет, похожий на гранату, обнаружила охрана комплекса. На место событий оперативно прибыла полиция, которая установили, что предмет является корпусом от учебной гранаты РГД-5.

Из автомобиля также изъяли 12 цилиндров бутылочной формы. Один металлический цилиндр, два страховых механизма, три предохранительных скобы и два устройства, похожих на револьверы.

Владельцем «Газели» оказался 30-летний безработный москвич. Пока мужчина задержан. Обстоятельства случившегося уточняются.