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06 Октябрь, 2018


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В ТРЦ «Галерея» на парковке обнаружили гранату

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в: Новости
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Граната лежала в салоне «Газели» на парковке «Галереи», ее нашел охранник

Фото: википедия

В пятницу, 5 октября, в Санкт-Петербурге был задержан москвич, у которого в автомобиле нашли учебную гранату. «Газель» жителя столицы была припаркована в торгово-развлекательном центре «Галерея» в центре города, пишет «78».

Предмет, похожий на гранату, обнаружила охрана комплекса. На место событий оперативно прибыла полиция, которая установили, что предмет является корпусом от учебной гранаты РГД-5.

Из автомобиля также изъяли 12 цилиндров бутылочной формы. Один металлический цилиндр, два страховых механизма, три предохранительных скобы и два устройства, похожих на револьверы.

Владельцем «Газели» оказался 30-летний безработный москвич. Пока мужчина задержан. Обстоятельства случившегося уточняются.

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