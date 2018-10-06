В Приморском районе сбили пешехода, мужчина в больнице

На севере Санкт-Петербурга произошло ДТП с пострадавшим

В Приморском районе Северной столицы поздно вечером 5 октября под колеса автомобиля попал мужчина 1983 года рождения, об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, в районе Парашютной улицы, в зоне нерегулируемого переходного перехода на петербуржца наехал автомобиль марки «Мерседес».

Пострадавший сейчас находится в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что возле тоннеля на Канонерский остров произошло ДТП, которое заблокировало проезд для других автомобилистов.