жк днепропетровская 37 квартиры

06 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Приморском районе сбили пешехода, мужчина в больнице

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

На севере Санкт-Петербурга произошло ДТП с пострадавшим

Фото: википедия

В Приморском районе Северной столицы поздно вечером 5 октября под колеса автомобиля попал мужчина 1983 года рождения, об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, в районе Парашютной улицы, в зоне нерегулируемого переходного перехода на петербуржца наехал автомобиль марки «Мерседес».

Пострадавший сейчас находится в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что возле тоннеля на Канонерский остров произошло ДТП, которое заблокировало проезд для других автомобилистов.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X