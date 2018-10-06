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06 Октябрь, 2018


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Молодой петербуржец пробрался на Чернобыльскую АЭС

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в: Новости
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Украинская полиция задержала сталкера из Санкт-Петербурга

Фото: flickr.com

В Киевской области Украины местные правоохранители задержали 27-летнего петербуржца, который пытался проникнуть на Чернобыльскую АЭС, сообщает «78».

По данным издания, молодой сталкер был задержан на контроль-пропуском пункте на территории зоны отчуждения. Туда он пробрался ради экстремального туризма.

Нарушитель получил административный протокол. Теперь ему грозит штраф от 20 до 30 минимальных окладов труда. Материалы дела уже отправились в суд.

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