На улице Хошимина автоледи сбила пенсионера

После ДТП на Выборгском шоссе в больнице оказался 71-летний мужчина

Вечером в пятницу, 5 октября, в Санкт-Петербурге произошло ДТП, в котором пострадал 71-летний местный житель, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, на Выборгском шоссе, неподалеку от улицы Хошимина 29-летняя автоледи, управлявшая «Хэндей Солярис», сбила пожилого мужчину, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода.

На место происшествия прибыла полиция и медики. Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга «Мерседес» сбил мужчину-пешехода. Пострадавший сейчас находится в больнице.