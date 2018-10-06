жк днепропетровская 37 евротрешка

06 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Гендиректор «ЛенСпецСтроя» останется под арестом еще 4 месяца

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Дмитрий Астафьев, арестованный по подозрению в хищении 480 миллионов рублей, остается в СИЗО

Фото: pixabay.com

Приморский районный суд Санкт-Петербурге продлил арест гендиректора «ЛенСпецСтроя» Дмитрия Астафьева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-службе судов Северной столицы.

Заседание продлилось более шести часов. Теперь Астафьев останется в СИЗО до 7 февраля 2019 года. Потерпевшей стороной в этом деле являются дольщики ЖК «Ленинградская перспектива».

Следует добавить, что Астафьев был задержан по подозрению в мошенничестве на сумму в 480 миллионов рублей. Правоохранители считают, что эти деньги бизнесмен потратил на себя, а 779 дольщиков «Перспективы» продолжают ждать свои квартиры с осени 2017 года.

Адвокаты предпринимателя указали на плохое здоровье своего клиента, но суд учел, что Астафьев может скрыться за границей и на свободе будет оказывать давление на свидетелей.

Как пишет «78», защита также уверяла суд, что Астафьев собирается достраивать дома, но денег у него нет из-за управляющей компании «Мурино», которая пока не проводит к зданиями инженерные коммуникации. Адвокаты подчеркивают, что 480 миллионов ушли не на личные нужды их клиента, а на зарплаты и налоги.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X