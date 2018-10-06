Гендиректор «ЛенСпецСтроя» останется под арестом еще 4 месяца

Дмитрий Астафьев, арестованный по подозрению в хищении 480 миллионов рублей, остается в СИЗО

Приморский районный суд Санкт-Петербурге продлил арест гендиректора «ЛенСпецСтроя» Дмитрия Астафьева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-службе судов Северной столицы.

Заседание продлилось более шести часов. Теперь Астафьев останется в СИЗО до 7 февраля 2019 года. Потерпевшей стороной в этом деле являются дольщики ЖК «Ленинградская перспектива».

Следует добавить, что Астафьев был задержан по подозрению в мошенничестве на сумму в 480 миллионов рублей. Правоохранители считают, что эти деньги бизнесмен потратил на себя, а 779 дольщиков «Перспективы» продолжают ждать свои квартиры с осени 2017 года.

Адвокаты предпринимателя указали на плохое здоровье своего клиента, но суд учел, что Астафьев может скрыться за границей и на свободе будет оказывать давление на свидетелей.

Как пишет «78», защита также уверяла суд, что Астафьев собирается достраивать дома, но денег у него нет из-за управляющей компании «Мурино», которая пока не проводит к зданиями инженерные коммуникации. Адвокаты подчеркивают, что 480 миллионов ушли не на личные нужды их клиента, а на зарплаты и налоги.