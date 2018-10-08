В Петербурге стали активнее покупать элитные квартиры

Продажи выросли на 48%, до 15% сделок заключено москвичами

Объем продаж в сегменте элитного жилья в Петербурге вырос на 48% по сравнению с предыдущим кварталом, подсчитали аналитики Knight Frank St Petersburg.

По их данным, рост сделок за три квартала 2018 ггода по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 5%. Всего в третьем квартале текущего года было продано 102 элитных квартиры и апартамента общей площадью 13,3 тыс. кв. м. Половина сделок была совершена с квартирами стоимостью от 20 до 34 млн руб.

«Трендом последних лет стал рост спроса на элитное жилье в Петербурге со стороны жителей г. Москвы. За три квартала 2018 г. их доля в сделках увеличилась до 15%», — говорят аналитики.

Сейчас на рынке элитного жилья Санкт-Петербурга представлено 23 комплекса, общая площадь квартир в которых составляет около 635 тыс. кв.м.