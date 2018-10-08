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09 Октябрь, 2018


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Власти возвращаются к горючей алюминиевой проводке в жилье ради «Русала» Олега Дерипаски

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в: Новости
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После двух десятков лет царствования меди, алюминий возвращается в дома

Электричество
Фото: pixabay.com

Министерство строительства и ЖКХ приняло решение о возврате к алюминиевой электропроводке при строительстве жилья.

Накануне Минстрой РФ утвердил изменение к своду правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Новые правила вступят в силу 19 марта 2019 года. Как заявили ТАСС в ведомстве, предложение об использовании алюминиевой электропроводки внесла компания «Русал».

Напомним, еще в 2000 году Министерство топлива и энергетики РФ наложило запрет на использование алюминиевой электропроводки в строительстве жилых и общественных зданий и сооружений. Связано это было с участившимися случаями возгорания жилых помещений и зданий, в которых была установлена алюминиевая проводка, которую и называли виновницей возгораний.

В 2002 году была принята седьмая редакция «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ-7). Согласно ей основные сети в зданиях должны быть выполнены из медной проволоки.
Однако несколько лет назад технические специалисты «Русала» разработали и освоили производство сплавов 8030 и 8176 на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах. Новый кабель из алюминиевого сплава обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, в том числе за счет изоляции из полимерных композиций.

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