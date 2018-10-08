жк днепропетровская 37 квартиры

09 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

«Группа ЛСР» раскрыла название своего первого апарт-отеля

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

NEOPARK от «Группы ЛСР» будет введен в эксплуатацию во II квартале 2021 года

«Группа ЛСР» запустила продажи площадей в своей первом проекте апарт-отелей бизнес-класса ЖК NEOPARK в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Комплекс будет состоять из трех 12-этажных домов, расположенных вдоль Пулковского парка. Объект рассчитан всего на 253 апартамента, большинство из которых видовые. NEOPARK планируют сдать в эксплуатацию во II квартале 2021 года, а ключи жители получат до 30 декабря 2021 года.

По словам коммерческого директора «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Ольги Аветисовой, тоолько за последний год интерес покупателей к этому формату недвижимости вырос практически вдвое.

 

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X