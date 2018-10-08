«Группа ЛСР» раскрыла название своего первого апарт-отеля

NEOPARK от «Группы ЛСР» будет введен в эксплуатацию во II квартале 2021 года

«Группа ЛСР» запустила продажи площадей в своей первом проекте апарт-отелей бизнес-класса ЖК NEOPARK в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Комплекс будет состоять из трех 12-этажных домов, расположенных вдоль Пулковского парка. Объект рассчитан всего на 253 апартамента, большинство из которых видовые. NEOPARK планируют сдать в эксплуатацию во II квартале 2021 года, а ключи жители получат до 30 декабря 2021 года.

По словам коммерческого директора «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Ольги Аветисовой, тоолько за последний год интерес покупателей к этому формату недвижимости вырос практически вдвое.