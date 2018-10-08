Власти Ленобласти согласовали все документы для строительства развязки в Мурино

Развязка в Мурино появится к середине 2020 года

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и дорожный комитет Ленобласти завершили согласование документов для работ по возведению развязки в Мурино в полосе отвода КАД.

«Мы выполнили наше обещание, касательно того, что все документальные моменты должны быть улажены в начале октября. Таким образом, подрядчик получает дополнительный фронт работ», — сообщил глава ведомства Юрий Запалатский.

Напомним, сейчас на строительной площадке ведутся работы по выносу электрических сетей и переустройству канализации. Параллельно ведется подготовка к выполнению собственно дорожной части госконтракта: устраивается основание съездов, примыкающих к кольцевой дороге со стороны Мурино и Петербурга соответственно.

Ранее на совещании в дорожном комитете подрядная организация АО ПО «Возрождение» подтвердила готовность выполнить строительных работ на сумму в 115 миллионов рублей. Развязка должна появиться к середине 2020 года.