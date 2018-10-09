На остановках общественного транспорта появятся «умные» щиты

Петербуржцы смогут узнать, когда прибудут на остановку автобусы, трамваи и троллейбусы

СПб ГКУ «Организатор перевозок» разместил на сайте госзакупок информацию о конкурсе на установку «умных» электронных табло на остановках общественного транспорта. С помощью щитов можно будет узнать, через какой время ожидать подъезда того или иного трамвая, троллейбуса, автобуса.

Как сообщает «АСН-инфо», всего работы по монтажу экранов в трех центральных районах города оцениваются в 28,3 млн рублей. Заявки принимаются до 24 октября, торги пройдут 29 октября. А сами щиты должны появиться на 105 к 1 декабря этого года.

Табло напомнит текущие дату, время, расскажет о типе транспорта (автобус, троллейбус, трамвай), номере маршрутов, признаках низкопольности и т.д.