Первый Международный форум транспортной инфраструктуры посетят представители 14 регионов страны

Среди партнеров форума — крупнейшие дорожные компании и проектировщики

Продолжается регистрация участников на I Международный форум транспортной инфраструктуры, который состоится в Петербурге в период с 27 по 30 ноября 2018 года. Организаторами мероприятия выступают Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ассоциация предприятий дорожного комплекса (АСДОР). Общее число всех принятых заявок на данный момент составляет около 350 человек.

На данный момент свое участие в форуме подтвердили представители органов исполнительной и законодательной власти из 14 российских регионов, среди которых Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверская область, Нижний Новгород, Ивановская область, Алтайский край, Новокузнецк, Амурская область, Тюмень, Костромская область, Ульяновская область, Казань и другие.

Также официальную регистрацию на форум прошли более 50 коммерческих компаний. Несколько из них приняли решение стать деловыми партнерами форума: ЗАО «Пилон», ООО «СК «Орион Плюс», ООО «ПТФ Евротест», ООО «Гифтек Рефлекшн». Генеральным партнером форума выступит АО «Ленпромтранспроект» – проектная организация России, отмечающая в этом году 90-летний опыт в области проведения инженерных изысканий и комплексного проектирования объектов транспортной инфраструктуры.

Гостей и участников форума ждет обширная деловая программа. 27 ноября, в первый день форума, состоится панельная дискуссия с обсуждением перспектив развития региональной дорожной сети до 2024 года и источников финансирования будущих преобразований. В целом в рамках форума запланировано проведение 12 круглых столов по важным для дорожного сообщества темам, среди которых: безопасность на объектах транспортной инфраструктуры, развитие подземного пространства, транспортное планирование и моделирование, развитие инноваций в области строительства дорог, содержание и ремонт городских дорог, российские и зарубежные инновационные технологии, техника, материалы и оборудование, применяемые в дорожной отрасли и другие темы.

На настоящий момент свое участие в деловой программе форума подтвердили 69 докладчиков. Активный интерес проявляют спикеры из зарубежных стран. Уже согласовали свое участие специалисты из Италии, Нидерландов, Австралии, Белоруссии. Также ожидается подтверждение об участии от докладчиков из Турции, Южной Кореи, Австрии, Казахстана.

Во второй день форума запланирован Фестиваль инвестиционных проектов.

Среди информационных партнеров форума – ряд профильных и общественно-политических изданий, в том числе журнал «Строительство и городское хозяйство» и портал www.stroypuls.ru.

Форум пройдет в 4-м павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» в Гавани. Более подробнее узнать о программе форума, а также зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке https://roadforumspb.com