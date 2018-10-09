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09 Октябрь, 2018


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В метро рассказали, почему на станции «Площадь Ленина – 1» так много дежурных

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в: Новости
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Петербургский метрополитен продолжает раскрывать секреты городской подземки

В петербургском метрополитене раскрыли секрет того, почему на станции «Площадь Ленина» есть дежурные у эскалаторов одновременно в верхнем и нижнем вестибюлях. Так, все просто объясняется особенностями станции и наличием на ней при одном «контролере» слепой зоны. В частности, вестибюль визуально разделён между залом с турникетами и залом с эскалаторами. «Поэтому у сотрудников метрополитена, работающих на входе в станцию у турникетов, нет обзора на эскалаторы с верхнего вестибюля. Чтобы устранить эту слепую зону, ещё перед вводом станцию в эксплуатацию решено было поставить верхний пост ДС», — объяснили в пресс-службе метрополитена и добавили, что это просто необходимая мера безопасности.

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