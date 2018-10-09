Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по крупным хищениям в Минобороне

Сотрудники правоохранительных органов говорят о 188 млн рублей, похищенных у Минобороны

Сотрудники Генеральной прокуратуры приняли решение о возбуждении уголовного дела по фактам хищения 188 миллионов рублей, предоставленных 31-му институту специального строительства Минобороны,

«При этом свои обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО «31 ГПИСС» оно не выполнило и платежи не возвратили», — сообщает «РИА- новости».

Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Она предполагает до десяти лет заключения. О фактических подозреваемых пока ничего не известно.