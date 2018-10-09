Ладожский мост стал препятствием для автомобилистов: уже пострадало несколько машин

В Ленобласти мосты один за другим «калечат» машины

Из-за задравшегося стыка у Ладожского моста в Кировском районе Ленобласти пострадали несколько машин. Как считают очевидцы в социальных сетях, это произошло из-за того, что предупредительный знак появился слишком поздно. В списке жертв моста как легковые автомобили, так и грузовики.

Как сообщили 78. ru в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сейчас на месте уже трудятся сотрудники предприятия, по результатам осмотра им предстоит принять решение о дальнейших действиях. Но главное- это найди, где механизм получил повреждение.

Ранее сообщалось о том, что в Ленобласти на самопроизвольную разводку «ушел» Володарский мост. При этом по переправе двигался поток автомобилей.