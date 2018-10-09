В Жилищный комитет Смольного придут аудиторы

В КСП заинтересовались деятельностью СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

Специалисты Контрольно-счетной палаты во вторник, 9 октября, приступили к аудиту финансово-хозяйственной деятельности Дирекции по управлению объектами государственного жилищного фонда (СПб ГБУ «ГосЖилФонд»). Заодно контролеры проверят и деятельность учредителя организации – Жилищного комитета, сообщает ЗакС.ру.

В частности, анализировать предстоит расходование средств, выделенных учреждению из бюджета Петербурга в 2016-2018 годах. Это примерно около 90 млн рублей.

«ГосЖилФонд» специализируется на бизнесе с доходными и наемными домами в Петербурге.

Примечательно, что еще одна структура Жилищного комитета ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» недавно оказалась в центре скандала с попыткой закупить билеты на концерт группы «Ленинград» и устроить там корпоратив в VIP-зоне за 480 тысяч рублей.