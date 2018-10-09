жк днепропетровская 37 евротрешка

09 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

В Жилищный комитет Смольного придут аудиторы

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В КСП заинтересовались деятельностью СПб ГБУ «ГосЖилФонд»

Специалисты Контрольно-счетной палаты во вторник, 9 октября, приступили к аудиту финансово-хозяйственной деятельности Дирекции по управлению объектами государственного жилищного фонда (СПб ГБУ «ГосЖилФонд»). Заодно контролеры проверят и деятельность учредителя организации – Жилищного комитета, сообщает ЗакС.ру.

В частности, анализировать предстоит расходование средств, выделенных учреждению из бюджета Петербурга в 2016-2018 годах. Это примерно около 90 млн рублей.

«ГосЖилФонд» специализируется на бизнесе с доходными и наемными домами в Петербурге.

Примечательно, что еще одна структура Жилищного комитета ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» недавно оказалась в центре скандала с попыткой закупить билеты на концерт группы «Ленинград» и устроить там корпоратив в VIP-зоне за 480 тысяч рублей.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X