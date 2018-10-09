Смольный решил отправить многодетные семьи в Петродворцовый район

В Петродворцовом районе появится квартал для многодетных

Власти Петербурга дали добро на утверждение ППТ для территории, ограниченной Краснофлотским шоссе, Ветеринарным переулками, Сойкинской дорогой, проектируемой магистралью, улицей Заварина, Центральной улицей, улицейЧерникова, в Петродворцовом районе. Документ был одобрен по заявке КГА и выполнен СПБ ГКУ «НИПЦ Генерального плана Петербурга».

Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина, на данной территории должно появиться жилье для многодетных семей. Всего здесь хотят возвести 47 индивидуальных жилых домов, 45 жилых домов блокированной застройки, детсад, поликлиника, дом культуры и т.д.