Создана тепловая карта с ценами на жилье в Петербурге

С поиском доступной недвижимости петербуржцам решил помочь «Яндекс»

Разработчики сервиса «Яндекс.Недвижимость» подготовили и опубликовали тепловую карту, с помощью которой жители Петербургу смогут увидеть примерную цену квартиры в разных районах города.

Специалисты уверены, что новая карта позволит петербуржцам приобрести квартиру и лучше ориентироваться в ее местоположении, заранее выбирая доступное в ценовой категории жилье.

«На тепловой карте видно, что в Петербурге дороже всего продаются квартиры не в исторических зданиях в центре города, а в новостройках на Крестовском острове и на севере Петроградки. Самое дешевое жилье располагается в Красном Селе, Ломоносове и Колпино», — цитирует разработчиков «Невские новости».

С картой недвижимости была выстроена и карта аренды жилья, но при ее разработке значение стоимость аренды квадратного метра умножили на 38-среднюю площадь однокомнатной квартиры в разных районах.