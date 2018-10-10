жк днепропетровская 37 квартиры

10 Октябрь, 2018


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Создана тепловая карта с ценами на жилье в Петербурге

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в: Новости
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С поиском доступной недвижимости петербуржцам решил помочь «Яндекс»

Фото: Яндекс.Недвижимость

Разработчики сервиса «Яндекс.Недвижимость» подготовили и опубликовали тепловую карту, с помощью которой жители Петербургу смогут увидеть примерную цену квартиры в разных районах города.

Специалисты уверены, что новая карта позволит петербуржцам приобрести квартиру и лучше ориентироваться в ее местоположении, заранее выбирая доступное в ценовой категории жилье.

«На тепловой карте видно, что в Петербурге дороже всего продаются квартиры не в исторических зданиях в центре города, а в новостройках на Крестовском острове и на севере Петроградки. Самое дешевое жилье располагается в Красном Селе, Ломоносове и Колпино», — цитирует разработчиков «Невские новости».

С картой недвижимости была выстроена и карта аренды жилья, но при ее разработке значение стоимость аренды квадратного метра умножили на 38-среднюю площадь однокомнатной квартиры в разных районах.

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