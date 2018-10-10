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10 Октябрь, 2018


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Министр рассказал, как 10 лет жил в вагончике без удобств

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в: Новости
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Вопрос с проживанием россиян в вагончиках будет решен через 5 лет

Глава Минстроя РФ рассказал о том, как жил в детстве в Надыме свыше 10 лет в вагончике без удобств, и об отце, профессиональном водителе и столяре. Об этом чиновник заявил в интервью «Аргументам и фактам». Впрочем, министр подчеркнул, что «вагончик представлял собой полноценный бревенчатый дом, только на санях, чтобы можно было перевезти его на новое место».

Он добавил также, что в настоящее время в вагончиках живут 9,5 тыс. семей из Сибири и с Дальнего Востока. «Думаю, максимум через 5 лет вопрос с балками будет решён. Средства для этого заложены», — добавил глава Минстроя.

 

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