ЗакС одобрил корректировки в городской бюджет на 2018 год

Депутаты городского парламента утвердили новые параметры бюджета Петербурга на 2018 год

Депутаты городского парламента на заседании в среду, 10 октября, в первом чтении законопроект о корректировке городского бюджета на 2018 год. Как сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов, изменениями доходы казны вырастут на 12 млрд рублей и составят почти 551 млрд рублей. Расходы увеличатся на 4,5 млрд рублей – до 596 млрд рублей. Соответственно, дефицит снизится на 7,5 млрд рублей.

Так, в частности, 2,4 млрд рублей лишится городская подземка. Эти деньги должны были направить на депо «Южное» и новые станции Фрунзенского радиуса. Однако ввод объекта с весны перенесли на конец этого года. Снимут деньги и с городской адресной инвестиционной программы. Так, 3 млрд рублей не досчитается комитет по строительству из-за хронического не освоения бюджетных средств. Еще 570 млн рублей снимут с КРТИ. В итоге на финансирование АИП направят 88 млрд рублей.

В свою очередь, депутат Алексей Ковалев поинтересовался, где конкретно не будут введены детсады и школы из-за секвестирования АИП. Однако Михаил Мокрецов не посчитал нужным отвечать на вопрос.