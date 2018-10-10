жк днепропетровская 37 квартиры

10 Октябрь, 2018


Актуальное
Главная
Новости

ЗакС одобрил корректировки в городской бюджет на 2018 год

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Депутаты городского парламента утвердили новые параметры бюджета Петербурга на 2018 год

Депутаты городского парламента на заседании в среду, 10 октября, в первом чтении законопроект о корректировке городского бюджета на 2018 год. Как сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов, изменениями доходы казны вырастут на 12 млрд рублей и составят почти 551 млрд рублей. Расходы увеличатся на 4,5 млрд рублей – до 596 млрд рублей. Соответственно, дефицит снизится на 7,5 млрд рублей.

Так, в частности, 2,4 млрд рублей лишится городская подземка. Эти деньги должны были направить на депо «Южное» и новые станции Фрунзенского радиуса. Однако ввод объекта с весны перенесли на конец этого года. Снимут деньги и с городской адресной инвестиционной программы. Так, 3 млрд рублей не досчитается комитет по строительству из-за хронического не освоения бюджетных средств. Еще 570 млн рублей снимут с КРТИ. В итоге на финансирование АИП направят 88 млрд рублей.

В свою очередь, депутат Алексей Ковалев поинтересовался, где конкретно не будут введены детсады и школы из-за секвестирования АИП. Однако Михаил Мокрецов не посчитал нужным отвечать на вопрос.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X