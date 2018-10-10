Власти Петербурга через суд принуждают Мариинский театр отреставрировать дом Лермонтова

Смольный ждал проект реставрации до 8 сентября, но так и не дождался

Комитет по охране памятников (КГИОП) подал в Октябрьский районный суд иск к ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр». Комитет хочет заставить театр отреставрировать Дом кн. Шаховской (купца Чугреева) на Садовой, 61, где в 1836-1837 гг. жил М.Ю. Лермонтов.

Как рассказали в комитете, театр обязан был в срок до 8 сентября 2018 года на основании задания КГИОП разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного и согласовать ее с комитетом. Проектная документация, которая должна предусматривать ремонт и реставрацию несущих конструкций, крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений, до настоящего времени в КГИОП не поступила.

Ранее КГИОП также обращался с суд с иском о понуждении выполнить первоочередные противоаварийные работы. Судебное заседание было отложено в связи с тем, что пользователь добровольно приступил к исполнению исковых требований: был закрыт контур здания и световой фонарь.