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10 Октябрь, 2018


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Власти Петербурга через суд принуждают Мариинский театр отреставрировать дом Лермонтова

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в: Новости
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Смольный ждал проект реставрации до 8 сентября, но так и не дождался

Комитет по охране памятников (КГИОП) подал в Октябрьский районный суд иск к ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр». Комитет хочет заставить театр отреставрировать Дом кн. Шаховской (купца Чугреева) на Садовой, 61, где в 1836-1837 гг. жил М.Ю. Лермонтов.

Как рассказали в комитете, театр обязан был в срок до 8 сентября 2018 года на основании задания КГИОП разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного и согласовать ее с комитетом. Проектная документация, которая должна предусматривать ремонт и реставрацию несущих конструкций, крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений, до настоящего времени в КГИОП не поступила.

Ранее КГИОП также обращался с суд с иском о понуждении выполнить первоочередные противоаварийные работы. Судебное заседание было отложено в связи с тем, что пользователь добровольно приступил к исполнению исковых требований: был закрыт контур здания и световой фонарь.

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