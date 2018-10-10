Финны зайдут в петербургские новостройки «Аквилон Инвест»

Все жилые комплексы «Аквилон Инвест» будет обслуживать УК от ЮИТ

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» и управляющая компания «ЮИТ Сервис» от финского концерна ЮИТ (YIT) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере передачи, управления и обслуживания объектов, возводимых застройщиком в Петербурге.

В рамках документа стороны обозначили условия по осуществлению комплексного управления объектами «Аквилон Инвест» в Петербурге после ввода их в эксплуатацию, а также проведения совместной работы по повышению качества услуг, предоставляемых будущим жителям. Соглашение распространяется на все строящиеся жилые комплексы холдинга в Северной столице, в том числе ЖК «КосмосSTAR», ЖК 4YOU (4 очереди), ЖК «СолнцеPARK», ЖК All Inclusive и ЖК «ARTквартал.Аквилон».

« «ЮИТ Сервис» – уже зарекомендовавшая себя компания с 10-летней историей на рынке. Она по праву считается самой высокотехнологичной в России и регулярно работает над улучшением сервиса. Мы рады, что нашли партнеров, которые идут с нами в одном направлении. Уверены, что объединение усилий и многолетнего опыта двух сильных компаний позволит представить клиентам качественно новый уровень комфорта проживания», – отметил председатель совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Рогатых.