Вторая очередь проблемного ЖК «Девятый вал» в Мурино получила разрешение на ввод

«Лидер Групп» завершает часть своих долгостроев в Ленобласти

Компания «Лидер Групп» получила в среду, 10 октября, от Госстройнадзора разрешение на ввод второй очереди ЖК «Девятый вал» компании «Лидер групп» в Мурино на проспекте Авиаторов Балтики. Комплекс состоит из одного корпуса на 689 квартир, общая жилая площадь — почти 38 тыс. м. кв. При это ранее ввести объект должны были в первом квартале 2015 года.

«Застройщик задержал ввод из-за устранения строительных недоделок и задержек в оформлении документов — последними были представлены акт технологического присоединения к сетям теплоснабжения и акт допуска электрических сетей Ростехнадзором», — отметили в правительстве 47 региона.

Как напомнили там, 17 сентября Госстройнадзор выдал разрешение на ввод первой очереди ЖК «Три кита» «Лидер групп» в Мурино. Комплекс состоит из трех корпусов, где продано около 1500 квартир. Застройщик обещает подготовить вторую очередь «Трех китов» к сдаче в конце года.