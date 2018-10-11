На Гренадерском мосту заменят асфальт: автомобилистов ждут ограничения движения

На Гренадерском мосту на 5 дней вводится ограничения движения

На Гренадерском мосту с пятницы, 12 октября, начинается ремонт проезжей части и тротуаров. В связи с этим автомобилистов ждут ограничения движения. Так, с 00.00 12 октября до 00.00 14 октября нельзя будет проехать по крайней правой полосе в направлении от Аптекарской набережной к Гренадерской улице, а также закрою проход для пешеходов по нечетной стороне моста. А с 00. 00 14 октября до 20. 00 15 октября машины не смогут проехать по крайней правой полосе в направлении от Гренадерской улицы к Аптекарской набережной.

«Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут», — напоминают в пресс-службе КРТИ.