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11 Октябрь, 2018


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Совет по культнаследию не стал голосовать за проект нового Музея Достоевского

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в: Новости
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Шокирующий проект архитектора Герасимова смутил вице-губернатора Албина

Сегодня Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга не стал решать судьбу расширения Музея Достоевского в Кузнечном переулке. Голосование не состоялось.

Обсуждение проекта шло более двух часов и в итоге председатель вице-губернатор Албин заявил, что фасад нового здания его «шокирует», к тому же он против потери общественного пространства — сквера. Он предложил не голосовать, продолжить обсуждение проекта и опросить жителей Центрального района, Совет отказ от голосования поддержал.

Напоним, сегодня утром он на входе в здание обещал активистам учесть все точки зрения и найти компромисс. Похоже, проект архитектора Евгения Герасимова мало похож на удовлетворяющее всех решение, тем более, что градозащитники стоят на своем — на этом пятне должен быть сквер и точка.

Кроме того, Албин всерьез предложил инвестору подумать над тем, чтобы поучаствовать в проекте «памятники за рубль» и взять в работу аварийное историческое здание.
Фонд «Петербург Достоевского», связанный с Андреем Якуниным, собирался построить в Кузнечном переулке новое здание к 2021 году, в котором разместить театр, литературное кафе и фондохраниолище. Новое здание со старым будет связывать переход, для этого в историческом здании хотели прорубить проем. Фонд уже начал расселять квартиры на этом этаже.

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