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11 Октябрь, 2018


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Госдума: Нацпроект по обеспечению жильем призван больше строить, а не продавать

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в: Новости
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Спрос на построенные «квадраты» власти не особо волнует

Задача национального проекта «Жилье и городская среда» — это именно стимулирование жилищного строительства, а не спроса на жилье, заявил накануне замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев в ходе заседания комитета Госдумы по ЖКХ.

«Изначально по нацпроекту была задумка, чтобы стимулировать строительство, а не спрос на жильё. Все мероприятия нацпроекта сейчас на это рассчитаны», — цитирует парламентария АНСБ.

По данным издания, общий объём финансирования проекта составит 876,2 млрд рублей. По 105,3 млрд рублей предусмотрены на 2019 и 2020 годы, 108,4 млрд рублей — на 2021 год, 172,8 млрд — на 2022 год, 172,4 млрд — 2023 год и 212 млрд рублей — на 2024 год.

Национальный проект включает четыре федеральных проектов: ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды и сокращение аварийного фонда. Так, проект «Жилье» за период 2019-2021 год получит бюджетное финансирование в объёме 79 млрд рублей, а «Формирование комфортной городской среды» — 133 млрд рублей. На сокращение аварийного фонда будет направлено 106 млрд рублей.

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