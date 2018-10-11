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11 Октябрь, 2018


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КГИОП отозвал иск к Мариинке из-за ветшающего дома Ломоносова

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в: Новости
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Театр согласился выполнить противоаварийные работы

Сегодня Октябрьский районный суд Петербурга прекратил производства по иску КГИОПа к ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, стороны заключили мировое соглашение.

Напомним, как ранее сообщил Stroypuls.ru КГИОП через суд пытался заставить театр отреставрировать Дом кн. Шаховской (купца Чугреева) на Садовой, 61, где в 1836-1837 гг. жил М.Ю. Лермонтов.

Как рассказали в комитете, театр обязан был в срок до 8 сентября 2018 года на основании задания КГИОП разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного и согласовать ее с комитетом. Проектная документация, которая должна предусматривать ремонт и реставрацию несущих конструкций, крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений, в КГИОП так и не поступила.

Сейчас же, как говорят в пресс-службе судов, ответчик признал и удовлетворил требования.

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