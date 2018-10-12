Россиянам предлагают оплачивать долги соседей за коммунальные услуги

ЦСР предложит россиянам платить за коммунальные долги соседей по дому

Центр стратегических разработок подготовил предложение по реформе института товариществ собственников жилья (ТСЖ), который включает в себя солидарную ответственность членов сообщества за коммунальные долги своих соседей, сообщает «Лента.ру».

«Предлагается перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников», — цитирует издание предложение ЦСР.

В документе организации также отмечается, что при возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность путем внесения дополнительных взносов.

Члены ТСЖ, оплатив долги своих соседей по подъезду, могут взыскать задолженность с виновных в неплатеже. «Обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению суда», — отметили в ЦСР.