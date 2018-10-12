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12 Октябрь, 2018


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Россиянам предлагают оплачивать долги соседей за коммунальные услуги

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в: Новости
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ЦСР предложит россиянам платить за коммунальные долги соседей по дому

Фото: википедия

Центр стратегических разработок подготовил предложение по реформе института товариществ собственников жилья (ТСЖ), который включает в себя солидарную ответственность членов сообщества за коммунальные долги своих соседей, сообщает «Лента.ру».

«Предлагается перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников», — цитирует издание предложение ЦСР.

В документе организации также отмечается, что при возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность путем внесения дополнительных взносов.

Члены ТСЖ, оплатив долги своих соседей по подъезду, могут взыскать задолженность с виновных в неплатеже. «Обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению суда», — отметили в ЦСР.

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