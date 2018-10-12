жк днепропетровская 37 квартиры

12 Октябрь, 2018


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Названы города России с самым дорогим съемным жильем

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в: Новости
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Лидерство по этому показателю ожидаемо захватила Москва

Фото: википедия

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подготовили рейтинги самого дорогого и самого дешевого съемного жилья в России. Об этом сообщает РИА ФАН.

Перечень был составлен на основе итогов третьего квартала на рынке жилой аренды в стране. По этим данным, съемные квартиры подорожали в почти всех городах с население от 300 тысяч человек и выше.

Средняя цена аренды однушки в 69 крупных городах составила 11,6 тысячи рублей за месяц. Максимальные суммы зафиксированы в Москве – 32,9 тысячи рублей, Сочи – 21,9 тысячи рублей и Петербурге – 21,8 тысячи рублей.

Дешевле всего снять однокомнатную квартиру в Магнитогорске, там за аренду в месяц надо будет заплатить 6,6 тысяч рублей. Среди лидеров по этому показателю также оказались Чебоксары и Курск.

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