Определились самые дешевеющие автомобили на российском рынке

Самой устойчивой к старению оказалась Nissan Almera

Аналитики сервиса «Юла» проанализировали динамику цен на подержанные автомобили на российской авторынке и назвали самые медленно и быстро дешевеющие машины, сообщает «Лента.ру».

Самой устойчивой к старению оказалась Nissan Almera. За год она потеряла всего 12% от стоимости. Также в этом перечень попали Hyundai ix35, Renault Megane, Mitsubishi Lancer и Chevrolet Spark.

Среди самых быстро дешевеющих авто оказались Genesis G80 (54% стоимость за год), а также Mercedes-Benz V-Класс, Subaru Outback, Mercedes-Benz C-Класс и Land Rover Range Rover.

«Автомобили бюджетного сегмента теряют в цене медленнее всего из-за конъюнктуры рынка: высокого спроса, количества сделок, низких цен на запчасти и обслуживание автомобилей. Обратная ситуация наблюдается в премиум сегменте», — сказал эксперт «Юлы» Виталий Лавринец.