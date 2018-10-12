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12 Октябрь, 2018


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Через 2 года в Петербурге появятся 306 новых остановок общественного транспорта

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в: Новости
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В Северной столице станет больше остановок трамваев, троллейбусов и автобусов

Автобусная остановка
Фото: pixabay.com

В Петербурге должно появятся 566 новых остановок общественного транспорта. Такие планы по созданию объектов обсудили на совещании в Смольном под руководством вице-губернатора Игоря Албина. При этом через 2 года необходимо соорудить не менее 306 остановок. Для 95 адресов необходимо обустройство только посадочной площадки, по 52 адресам предстоит организовать посадочную площадку и пешеходный переход, по 419 адресам –провести проектирования и строительства с учетом устройства заездных карманов.

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