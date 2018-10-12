Через 2 года в Петербурге появятся 306 новых остановок общественного транспорта

В Северной столице станет больше остановок трамваев, троллейбусов и автобусов

В Петербурге должно появятся 566 новых остановок общественного транспорта. Такие планы по созданию объектов обсудили на совещании в Смольном под руководством вице-губернатора Игоря Албина. При этом через 2 года необходимо соорудить не менее 306 остановок. Для 95 адресов необходимо обустройство только посадочной площадки, по 52 адресам предстоит организовать посадочную площадку и пешеходный переход, по 419 адресам –провести проектирования и строительства с учетом устройства заездных карманов.