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12 Октябрь, 2018


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Реестр заброшенных зданий и недостроев появится в Ленобласти

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в: Новости
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В 2019 году в Ленобласти поставят на учет заброшенные строения

Власти Ленобласти намерены в 2019 году создать реестр заброшенных зданий и долгостроев. Для этого в 47 регионе пройдет масштабная инвентаризация подобных строений.

Как сообщает «Коммерсант СПб», об этом заявил в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко.

Первый претендент для попадания в список уже есть. Это старый акушерский корпус в поселке Волосово, построенный в 1930-е годы и ныне недействующий.

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