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12 Октябрь, 2018


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Синоптики порадовали петербуржцев погодой на выходные

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в: Новости
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В субботу и воскресенье не будет дождей, а воздух прогреется до +16 градусов

Фото: pixabay.com

В ближайшие выходные погода в Северной столице порадует петербуржцев и гостей города, об этом рассказали в пресс-службе городского Гидрометцентра.

В субботу, 13 октября, ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер подует с запада со скоростью до 8 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +10 градусов, днем потеплеет до +15 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, но слабо.

В воскресенье, 14 октября, вновь обойдется без дождей. Юго-западный ветер подует со скоростью до 8 метров в секунду, а атмосферное давление практически не изменится. Ночью воздух прогреется до +10 градусом, днем будет еще теплее -16 градусов со знаком «плюс».

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