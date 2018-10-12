В компании «Самолет» изменился состав акционеров

Михаил Кенин и Павел Голубков стали официальными владельцами 85% компании «Самолет»

В девелоперской группе «Самолет», входящей в 5-ку крупнейших застройщиков России, изменился состав акционеров. Михаил Кенин и Павел Голубков стали официальными владельцами 85% компании. Каждому из них принадлежат теперь 42,5% акций, сообщает «РИА – недвижимость».

Согласно списку аффилированных лиц, на конец сентября 100% компании владел сингапурский офшору Samolet Development PTE. LTD.

Основными бенефициарами созданного в 2012 году «Самолета» считались его сооснователи – гендиректор группы Игорь Евтушевский и долгое время возглавлявший совет директоров Михаил Кенин.