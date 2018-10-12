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12 Октябрь, 2018


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Застройщик проблемного ЖК «Морская звезда» избежал банкротства

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в: Новости
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Арбитраж отказался банкротить ООО «Спектр»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил законность мирового соглашения между ООО «Спект», застройщика многострадального ЖК «Морская звезда», и «Холдинговой компании «Эра», сообщает NSP. Изначально иск о взыскании с общества 2,8 млн рублей подал Михаил Татарский. Но затем он уступил свои требования холдингу. В итоге стороны договорились о погашении суммы до апреля 2019 года.

«Холдинговой компании «Эра» выступает в качестве оператора, выбранного Смольным, по достройке бывших домов ГК «Город»: ЖК «Морская звезда, ЖК «Ленинский парк» и «Прибальтийский».  Непосредственно завершением «Морской звезды» занимается в настоящее время «Эталон – ЛенСпецСМУ». Этот объект обещают сдать летом 2019 года.

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