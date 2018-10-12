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12 Октябрь, 2018


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Стало известно, в честь кого могут переименовать аэропорт «Пулково»

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в: Новости
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Петербуржцы выбирают новое имя аэропорту «Пулково»

Фото: wikimedia.com

Аэропорт «Пулково» может получить новое имя в честь Петра Великого, Иосифа Бродского, Екатерины Второй, Александра Третьего и нескольких героев СССР. Об этом сообщает «РИА- новости» со ссылкой на заместителя главы комитета по молодежной политике городской администрации Кристину Федосееву.

Как напомнила, вопрос о переименовании объекта инициировала Общественная палата РФ при поддержке Русского географического общества, Общества русской словесности, Российского военно‐исторического общества, Российского исторического общества.

В рамках проекта «Великие имена России» предстоит присвоить новые имена 45 российским аэропортам.

«Уже началось формирование списка имен. Несколько имен уже предложены: Петр Великий, Екатерина Вторая, Александр Третий, Пушкин, Бродский, Есенин и многие герои СССР. Выбор будет очень сложным», — заявила Кристина Федосеева.

Отдать свой голос за тот или иной вариант названия можно до 21 октября на Суворовском проспекте, дом 62.

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