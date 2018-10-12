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12 Октябрь, 2018


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Строительство моста в Киришах через реку Волхов начнется до конца 2019 года

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в: Новости
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Для возведения переправы в Киришах нашлись потенциальные инвесторы

Власти Ленинградской области рассматривают предложения от потенциальных инвесторов о возведении нового моста в Киришах через реку Волхов в рамках концессионного соглашения.

«Вопрос возведения моста в Киришах — стратегический как для развития города, так и для градообразующего предприятия КИНЕФ. И вариант концессии — один из возможных на пути к реализации проекта», — подчеркнул глава 47 региона Александр Дрозденко.

Он поручил представителям строительного и финансового блока в месячный срок изучить предложение инвесторов, а также проанализировать варианты возведения переправы с использованием заемных средств и средств федерального и областного бюджетов. В ходе совещания губернатор поставил задачу, чтобы вне зависимости от формы реализации проекта строительство в Киришах началось до конца 2019 года.

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